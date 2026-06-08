引っ越しをした知人に、「少ないかもしれないけれど……」と気遣いながら新築祝いを包んだところ、後日送られてきた内祝い（お返し）が、自分が贈った金額とほぼ同額のカタログギフトだったとしたら、「少な過ぎると怒っているのだろうか」「これは嫌みなのだろうか」と心がざわつくかもしれません。 本記事では、一般的な贈答マナーの基準と、こうしたイレギュラーな事態に直面した際の穏やかな受け止め方につ