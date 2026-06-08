ファミリーマートは6月9日から、お弁当を買うと、人気飲料がいずれか1本がもらえるキャンペーンを実施する。お弁当を買うと「生茶」「健康ミネラルむぎ茶」いずれかの無料引換券がもらえる昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。今回は「お弁当」全品を対象に、キリン「生茶(600ml)」・伊藤園「健