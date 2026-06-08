周りで「クレジット・ガイダンスは700だった」と聞き、自身の「信用力」が気になる人も少なくありません。そこで、自分も確認してみたら「年収700万円もあるのにスコアが500だった」という結果だった場合、なぜこれほどの差が生じるのか気になるでしょう。 本記事では、指定信用情報機関のデータに基づくスコアリングの仕組みと、スコアを改善するための具体的な手順を解説します。 年収が高くてもスコアが伸