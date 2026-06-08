60歳で退職金1500万円を受け取ったものの、「銀行に預けたままでいいのだろうか」「NISAを活用すれば老後資金を増やせるのではないか」と考える人もいるでしょう。近年はNISAの利用者が増加傾向にあり、一定の条件のもと運用益が非課税になるメリットから注目を集めています。 しかし、投資経験がほとんどない状態で退職金を運用する場合は注意も必要です。退職金は老後生活を支える大切なお金であり、大きな損失が出ると生