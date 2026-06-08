マイナビは6月5日、6月を「マイナビグループ環境月間」として、3カ年の植樹活動の開始および社員向け環境教育を実施したと発表した。○「マイナビグループ環境月間」の目的と取り組み同社グループは、気候変動の深刻化に伴う自然災害や社会への影響を踏まえ、持続可能な社会の実現に向けた5つのマテリアリティ(重要課題)の1つとして「気候変動への対応」を掲げている。安心して学び・働くことができる社会基盤を維持するため、環境