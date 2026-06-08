クリニックフォアが、梅雨に気を付けたい不調・対策について医師監修のもと解説している。○梅雨シーズンは咳・鼻炎・肌荒れに注意梅雨は、連日の雨による急激な気圧変化に加え、湿度の急上昇やカビ・ダニの増加が体に大きな負担をかける季節。ウェザーニュースの発表によると、今年の総雨量は、九州南部〜東北北部で平年並か多くなる予想とされており、部屋干しや換気不足などの室内環境によって、我慢しがちな「咳」や「鼻炎」、