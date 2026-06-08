ジャイアンツの?韓国のイチロー?イ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）の打棒爆発の裏に最新マシンの存在があった。イ・ジョンフは７日（日本時間８日）敵地カブス戦に「６番・右翼」で出場すると初回二死一、二塁で中前適時打を放ち１５戦連続安打をマーク。２―１での勝利に貢献した。地元「カリフォルニアポスト」紙は「ジャイアンツのイ・ジョンフが歴史的な連続安打記録の秘密を明かす」との記事を配信した。「今や、イ・