ブルワーズの怪物右腕ジェイコブ・ミジオロウスキー投手（２４）から頭部死球を受けたロッキーズのタイラー・フリーマン外野手（２７）は７日（日本時間８日）の本拠地ブルワーズ戦を欠場した。フリーマンは前日６日（同７日）の同カードで、相手先発・ミジオロウスキーが投じた１５８キロのカットボールをヘルメットに浴び、すぐに交代。試合後はインタビューに応じることができなかった。大リーグ公式サイトによればこの日