星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は6月1日、「温泉文化いろは」の提供を全国の施設で開始した。界 雲仙(長崎県雲仙温泉)の温泉文化いろはは、宿の目の前に広がる雲仙地獄で開催される日本は世界屈指の温泉資源を誇る温泉大国であり、古くから独自の「温泉文化」を築いてきた。現在、2030年のユネスコ無形文化遺産登録を目指す動きが本格化しており、その価値を次世代へ継承する機運が国内外で高まっている。一方で、