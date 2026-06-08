ドラマ『わたしの完璧な秘書』『巫女と彦星』の制作会社と、ドラマ『孤独のグルメ』の制作会社がMOUを締結した。6月8日、EOコンテンツグループは、「テレビ東京とコンテンツ共同制作のための業務に関する基本合意書（MOU）を締結し、長編ドラマ、中編ドラマ、映画、ショートドラマなど、さまざまなジャンルのプロジェクトを共同で行うことにした」と明らかにした。【秘蔵写真】異様な盛り上がり『孤独のグルメ』韓国ロケMOUを通じ