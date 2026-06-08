歌手兼女優のIUが、思わぬ形で政治的な論争に巻き込まれている。きっかけは、韓国で6月3日に行われた地方選挙で発生した投票用紙不足問題だ。【画像】韓国の選挙、“投票用紙不足”の大失態ソウルの一部投票所で投票用紙が足りなくなり、有権者が長時間待機したり、投票できなかったりする事態が起きた。選挙管理への批判が高まるなか、ソウル・蚕室（チャムシル）一帯では抗議の動きも広がった。ここまでは、民主主義の手続きに関