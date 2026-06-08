IVEのウォニョンが、東京の街に出没した。ウォニョンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ウォニョン、東京に降臨！隠しきれない“スターオーラ”公開された写真には、東京・六本木の街を歩くウォニョンの姿が収められている。雨が降る中、傘を手にたたずむ姿はまるで映画のワンシーンのようだ。レザージャケットにスカートを合わせたシンプルなコーディネートながら、抜群のスタイルと隠しきれ