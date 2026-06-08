日本マクドナルドは6月12日から、全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で、ハッピーセット「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」と、ほんのハッピーセットのスペシャルブック「マリオの大ぼうけん」を販売する。現在公開中の任天堂とイルミネーションによる映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』を記念した企画。ハッピーセットでは、「マリオ」や「ヨッシー」、「ピーチ姫」などをモチーフにした全12種類の