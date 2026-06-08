【モデルプレス＝2026/06/08】女優の西野七瀬が6月8日、都内で行われた映画「免許返納!?」（6月19日公開）の大ヒット祈願イベントに俳優の舘ひろしとともに出席。今手放したくないものを明かす場面があった。【写真】76歳大御所俳優、32歳元乃木坂に雨の中紳士的な対応◆西野七瀬、手放したくないもの明かす今手放したくないものを聞かれた西野は「やっぱりゲームが大好きなので、ゲームですかね」と回答。「お休みがあると10時間