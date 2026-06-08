【モデルプレス＝2026/06/08】タレントの村重杏奈が6月6日、自身のInstagramを更新。奇跡のショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】27歳元アイドル「美しすぎる」と話題の奇跡の一枚◆村重杏奈、美ウエスト＆美肌際立つノースリーブトップス姿村重は「村重的、奇跡の1枚」とつづり、写真を投稿。リブ素材の白のホルターネックトップス姿を披露した。トップスからは引き締まったウエストや美肌が覗いている。◆村重杏奈の投稿に