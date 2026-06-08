準決勝高松中央ー英明 【香川県高校総体】8日、バスケットボール女子の準決勝で高松中央が接戦の末英明を下し、決勝進出を決めました。 高松中央は、序盤は英明にペースを握られますが、第3Q終了時点で50-51と1点差まで詰め寄ります。そして第4Qに同点とすると、川染がブザービートを決めて逆転勝利しました。 決勝と3位決定戦は13日（土）に善通寺市の善通寺市民体育館で開催。KSBの