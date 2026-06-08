6月8日発表 ガシャポンバンダイオフィシャルショップおよびガシャポンのデパート公式Xでは、お客様へ安全にご利用いただくためのお願いを掲載した。 内容はスタッフの問い合わせで「入荷予定、在庫状況の店員での正確な把握は難しい」、「入荷待ちの長時間の待機」、「購入制限」、「店内、店舗周辺でのトレードのお断り」といった転売対策と思われる内容。さらには迷惑行為への注意となってい