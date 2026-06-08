福山道路 赤坂地区の整備状況。 「福山道路」がついに全線事業化！ 福山道路の概要。 一般国道2号「福山道路」は、岡山県笠岡市茂平から広島県福山市赤坂町に至る延長約16.5kmの自動車専用道路だ。地域高規格道路「倉敷福山道路」の一部を構成しており、岡山県西部から広島県東部にかけての広域交通を支える幹線ネットワークとして計画されている。山陽自動車道や既存の国道2号と機能分担を図りながら、交通の分散や円