週明け８日前場の香港マーケットは、主要９３銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２９３．３６ポイント（１．１８％）安の２４６６８．５９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８５．１２ポイント（１．０１％）安の８３５１．５１ポイントと４日続落した。売買代金は１９６２億１９３０万香港ドルに拡大している（５日前場は１４９８億６３８０万香港ドル）。投資家心理が悪化する流れ。５