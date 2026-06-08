大阪・関西万博の一部パビリオンが、横浜で開催される2027年国際園芸博覧会『GREEN×EXPO 2027』に“転生”する。アイルランドパビリオンとORA外食パビリオン「宴〜UTAGE〜」の建築資材が継承され、メインゲートとレストランに再構築される。【画像】アイルランドパビリオン→メインゲートORA外食パビリオン→レストランにTSP太陽は、大阪・関西万博のアイルランド館において、アイルランド政府・公共事業局による意匠設計の