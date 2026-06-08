8日朝にフィリピン付近で発生したマグニチュード8.2の地震を受け、日本郵便は、神奈川県三浦市、三重県鳥羽市、志摩市、高知県宿毛市、香南市、沖縄県沖縄市、宮古島市、北谷町の一部の郵便局で窓口業務を休止しています。また、その他の郵便局においても、窓口業務や集配業務などを休止する場合があるとしています。