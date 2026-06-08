10万人に1人の発症といわれる慢性骨髄性白血病と診断された、モデルでタレントのネイボール（36）が8日に自身のブログを更新。体調が優れないことを明かした。ネイボールは「今日は副作用の影響もあって、ちょっと体の体調が悪いです……」と体調不良を訴えた。続けて「朝起きた時から体が重くて、正直『しんどいな』と思う瞬間もあるのですが、今日もしっかり仕事に出勤してがんばります！こういう日があるのも闘病の一部。自分の