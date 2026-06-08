みなさんは社会人になりたてのころ、30歳時点での年収目標をどのくらいに設定していたでしょうか。ソニー生命保険が、このほど実施した「社会人1年目と2年目の意識調査2026」によると、社会人2年目における30歳時点の平均目標年収が722万円と、調査開始以降で最高額を記録したことが分かりました。また、「出世したいと思わない」と答えた1、2年目の社員が全体の44%強で、中でも女性は1、2年目の社員ともに5割を超える結果となりま