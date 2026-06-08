レガシィツーリングワゴンの系譜!? スバルの新たな「ステーションワゴンEV」スバルは、2026年4月9日に新型バッテリーEV（電気自動車）「トレイルシーカー」を正式発表しました。スバル車ではおなじみのステーションワゴンボディに電動4WDを組み合わせ、幅広いユーザーに選ばれやすいバッテリーEVとして仕上げられています。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがスバル「新型ステーションワゴンSUV」です！ 画像で見る（30