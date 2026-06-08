乃木坂46が、7月22日に発売する最新シングル「是非に及ばず」の最新ビジュアルが公開した。【撮り下ろし】プロすぎ！あざとかわいすぎるポーズを披露した一ノ瀬美空42枚目シングル「是非に及ばず」の選抜メンバー18人による最新ビジュアルは、今作表題曲センターを務める5期生・一ノ瀬美空が中心に立ち、フォーメーションのフロントを務める4期生・賀喜遥香と6期生・瀬戸口心月が一ノ瀬の前に並ぶ、乃木坂46の夏を感じさせるよ