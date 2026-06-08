俳優・舘ひろし（７６）、西野七瀬（３２）が８日、東京・神田明神で映画「免許返納！？」（６月１９日公開）の大ヒット祈願イベントに出席した。本殿で祈祷後、一般の参拝者が見つめる中、舘と西野が登場。撮影で使用した赤いフェラーリの後方に立ち、神主に車払いをしてもらい、交通安全と映画の成功を祈った。舘は「とにかく無事に、事故もなく撮影が終わったことを感謝して、少し神様の力があって、ヒットさせていただけれ