フィリピン付近で発生した地震に伴い、沖縄市中城湾港で微弱な津波を観測しました。【映像】フィリピンM8.2の地震 発生直後の映像（実際の様子）気象庁によりますと、午前8時38分ごろ、フィリピンの付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生しました。この影響で、午後0時18分、沖縄市中城湾港で微弱な津波を観測しました。気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸で津波注意報を発表していて、解除されるま