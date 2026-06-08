東大出身の女優・菊川怜がテニスウェア姿を披露した。菊川は８日までに自身のインスタグラムを更新。「先日、プロテニスプレイヤーの丸山愛以さんと、テニスをご一緒させていただきましたなんとも貴重で嬉しい機会をいただけて感謝です！」とつづると、ラケットを手にしたスポーティーなショットをアップ。「私、大学時代にトマトというテニスサークルに所属していました。久しぶりのテニスで、そもそも走れるかも不安でし