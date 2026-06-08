ＮＰＢは８日、７月２９日に富山で開催されるマイナビオールスターゲーム２０２６第２戦のサブスポンサーに、「日の出屋製菓産業株式会社」が決定したと発表した。本大会は令和６年能登半島地震の復興支援大会として開催される。地元‧富山の企業である「日の出屋製菓産業株式会社」と米菓を通じて被災地へのエールと復興への願いを込め、富山で開催されるこの特別な大会を、地域の皆様とともに盛り上げる。併せて特別