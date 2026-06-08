【モデルプレス＝2026/06/08】AKB48の岩立沙穂が6月6日までに自身のInstagramを更新。手作り料理の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】31歳AKB48メンバー「美味しそう」と話題の手作り本格飲茶◆岩立沙穂、手作りのせいろ蒸し料理披露岩立は「お料理配信したよー」とつづり、写真を複数枚投稿。岩立のYouTubeチャンネル「さほたて日和」の撮影のオフショットを公開した。蒸し器に入った出来たてのしいたけ焼売や肉まんを披露し