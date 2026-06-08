気象庁は、フィリピン付近で発生したマグニチュード８．２と推定される地震で、和歌山・串本で0.2ｍ、東京・小笠原諸島で0.2ｍの津波を観測したほか、鹿児島県奄美市と沖縄で微弱な津波を観測したと発表しました。 津波が観測された場所と時間は、 和歌山・串本で午後１時５０分に０．２ｍ、 東京・小笠原諸島の父島で午後１時４６分に０．2ｍです。 鹿児島・種子島熊野で午後１時２１分に０．１ｍです。 このほ