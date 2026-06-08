香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われた柔道の男女個人戦の結果は以下の通りです。 ■男子〈60kg級〉1位川原優翔（坂出一）〈66kg級〉1位芦谷翼（尽誠）〈73kg級〉1位藤間大和（高松商）〈81kg級〉1位児島錬太郎（高松商）〈90kg級〉1位紫和純平（高松商）〈100kg級〉1位樋笠泰志（志度）〈100kg超級〉1位原大進（高松商） ■女子〈48kg級〉1位佐伯遥花（尽誠）〈52kg級〉1位