フェリーの運航状況です。東海汽船では津波注意報が出たことを受け、午前8時55分に東京・竹芝を出港した大島行きの便が引き返していて、午前の熱海発・大島行きの便は運航を見合わせています。【映像】東海汽船の熱海発は運航見合わせ フェリーの運航状況午後の便については、津波注意報の状況を見て再開を判断するということです。伊豆諸島と東京を結ぶ便は、天候不良のため欠航していました。（ANNニュース）