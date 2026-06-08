6日、映画『モブ子の恋』公開記念舞台あいさつが行われ、W主演の俳優、桜田ひより（23）と木戸大聖（29）らが登壇した。【映像】桜田ひよりのノースリーブ姿＆意外すぎる能力舞台あいさつでは、自分自身に「よく頑張った」と思った日常のエピソードについて問われた桜田は次のように語った。桜田「作品（撮影）中にできた時間で自分のメンテナンスを入れるけれど、2つ以上のスケジュールが組み込まれるのがすごく苦手。ただ、