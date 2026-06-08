【第58話】 6月8日 公開 第58話を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月8日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第58話「陥落」をヤンマガWebにて公開した。 第58話では、女神の導きによってカズヤに押し倒されたララが、思いとは裏腹に感じる快感に流されていく。 ヤンマガWeb「俺の指先で濡れる世界」のページ