6月8日、日本バスケットボール協会（JBA）は、2026年度バスケットボールU17男子日本代表の第2次強化合宿に参加するメンバー16名を発表した。合宿は同日から味の素ナショナルトレーニングセンター（東京都北区）で行われる。 また、今合宿からU17男子日本代表チームのヘッドコーチには、片峯聡太氏（福岡大学附属大濠高校）が就任。4月に行われた第1次強化合宿ではアシスタント