6月8日、横浜ビー・コルセアーズは、マイク・コッツァーと2026－27シーズンの選手契約を継続したことを発表した。 エストニア共和国出身で現在29歳のコッツァーは、209センチ122キロのパワーフォワード兼センター。サウスカロライナ大学からドイツ、スペインのリーグを経て、2024－25シーズンに横浜BCへ加入した。エストニア代表としてのプレ