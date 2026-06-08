レックは後場急上昇しプラスに転じている。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．９７％）、または１０億円としており、取得期間は６月９日から１２月８日まで。資本効率の向上及び株主還元の充実を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するためとしている。 出所：MINKABU PRESS