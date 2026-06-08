みらいワークスがしっかり。この日、厚生労働省から２６年度及び２７年度の「デジタル人材育成のための『実践の場』開拓モデル事業（ユーザー企業モデル）」を受託したと発表しており、好材料視されている。ＤＸ導入を検討する全国の中小・中堅企業を開拓し、自社で有する９万６５００人のプロフェッショナル人材データベースから最適なＤＸアドバイザー（指導者）をアサインすることで、企