ＪＲ東日本、ＪＲ西日本、ＪＲ東海などＪＲ株や、相鉄ホールディングス、京浜急行電鉄、西武ホールディングスなど私鉄株も併せて、鉄道セクターが全般急落相場の中で相対的な強さを発揮している。市場では「ＡＩ関連株の持たざるリスクが言われる一方で、ＡＩと最も相関のない社会インフラなどに絡むオールドカンパニーにヘッジ的な意味合いで買いが向かっている」（ネット証券マーケットア