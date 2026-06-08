アイズが反落している。前週末５日の取引終了後に、同社が運営する「ファクログ」が、セレス子会社でＡＩファクタリングサービスを提供するラボルと提携し、ＡＩファクタリングサービス「ＥＬファクタリング」の共同運営を開始したと発表したが、全般相場が下落するなかこれを好感する動きは限定的のようだ。 「ファクログ」は、企業や個人事業主向けに、ファクタリング会社の情報を比較・検討できるプラットフ