「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」８日午後１時現在でソフトバンクグループが「買い予想数上昇」３位となっている。 ソフトバンクＧは大幅反落。前週は３日と４日の２営業日で１２５０円あまり水準を切り下げたが、週末５日は小幅ながらプラス圏で引けた。しかし、前週末の米国株市場でＡＩ・半導体関連株への売りが際立ったことで、きょうは同社株にもリスク回避目的の投げ売りが顕在化し