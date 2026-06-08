ＮＴＮは反落している。この日、移動型独立電源「Ｎ３エヌキューブ」が、新明和工業が航空自衛隊から受注した「モバイルコンテナベース」に採用されたと発表したが、全般相場が下落するなかにあってこれを好材料視する動きは限定的のようだ。 近年、自衛隊では作戦基盤のない場所や被災地などで迅速に活動拠点が構築できる「展開型常設インフラシステム」の導入を検討しており、新明和では自衛隊員向けの宿泊