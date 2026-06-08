ブラジルサッカー連盟(CBF)は7日、ブラジル代表DFウェズレイ(ローマ)が前日の国際親善試合・エジプト戦で負傷したためワールドカップメンバーから外れることを発表した。アタランタMFエデルソンを追加招集する。ブラジルメディア『グローボ』によると、エデルソンは母国のマットグロッソ・ド・スル州にあるカンポ・グランデでオフシーズンを過ごしていたといい、招集される前日にはMFロムロ(ティグレス)の結婚式に参列していた