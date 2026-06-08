今季のWEリーグ覇者・INAC神戸レオネッサは8日、阿部浩之氏が今月15日付で代表取締役社長に就任することを発表した。阿部氏は現役時代にガンバ大阪、川崎フロンターレ、名古屋グランパス、湘南ベルマーレでプレーしてJ1通算303試合50得点を記録。2024シーズンをもって引退し、今季はG大阪の強化部を担当していた。G大阪によると双方合意のもと契約満了に伴い、強化部としての契約を終了するという。阿部氏はG大阪を通じて「