徳島ヴォルティスは8日、大谷武文監督の退任を発表した。大谷監督はもともとアカデミーダイレクターを担当していたが、ゲルト・エンゲルス前監督との契約解除が発表された5月8日、今季終了までとした上で監督に就任していた。退任に際して以下のように伝えている。「私自身、シーズン途中で監督に就任し、急きょ残り5試合を指揮することになりました。その中で、最後まで戦い抜いてくれた選手・スタッフには心から感謝していま