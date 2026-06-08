日本に対する韓国人の好感度が変化した。【注目】韓国で“親日財産帰属法”制定案が公布「“親日民族行為者”が不当に蓄積した財産」を回収今年4月に峨山（アサン）政策研究院が発表した世論調査「South Koreans and Their Neighbors 2026」によると、韓国人の日本に対する好感度は10点満点中5.11点だった。これは2010年の調査開始以来の最高値であり、初の5点台の記録である。2019年の日韓対立の局面で大きく低下した日本への好