【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERの新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」が、6月8日より配信スタート。併せてMVも公開された。 ■6月10日18時にはパフォーマンスビデオを公開 甘いキーワードとクールなエネルギーの対比で、BABYMONSTERならではの意外な魅力が詰まった新曲「SUGAR HONEY ICE TEA」。重厚なベースサウンドの上に乗せた中毒性の高いフック、メンバӦ