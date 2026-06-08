【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界的に注目を集めるガールグループ、LE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEの3組が一堂に会したサプライズプロジェクトを通して、史上最高レベルのコラボレーションが実現した。 ■6月12日にDigital Single「ICONIC BY MISTAKE」リリース SOURCE MUSIC、BELIFT LAB、HYBE x Geffen Recordsは、6月8日、グローバルスーパーファンプラットフォ