北海道岩内町の岩内港中央ふ頭の荷物の積み下ろし作業を行うエリア付近で、男性作業員2人が海に転落する事故が発生しました。小樽海上保安部によると6月3日正午過ぎ、波が高くなる見込みだったため、泊沖で作業していた会社がボーリング調査用の作業台船を岩内港に運搬中、作業台船が転覆し、乗っていた61歳と43歳の男性作業員2人が海中に転落したということです。その後、関係者から「岩内港にて台船が転覆し、作業員2人が